Попозируем? ГИБДД планирует использовать больше фото для штрафов с камер

Как отмечает представитель компании "Технологии распознавания" Сергей Кусов, желательно иметь ещё и видеозаписи.

Госавтоинспекция России хочет использовать больше доказательств для вынесения постановления о штрафах с помощью камер. Об этом пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, речь идёт о "правоприменительной практике", "технических ошибках при фиксации нарушений", а также "увеличении количества материалов", формируемых комплексами фотофиксации. Такие требования находятся пока на стадии разработки.

Согласно ГОСТу, при фиксации скорости нужно прилагать как минимум две фотографии, которые сделаны с интервалом в 0,1 секунды, а также фото распознанного государственного номера крупным планом. При этом, как отмечается, ГОСТ носит рекомендательный характер.

Теперь же не исключено, что храниться будут не две, а несколько фотографий, причём цветные. Желательно, по словам представителя компании "Технологии распознавания" (производитель комплексов "Автоураган") Сергея Кусова, ещё иметь и видеозаписи.

Такие нововведения нужны для того, чтобы исключить ошибочные штрафы.