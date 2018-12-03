Свои же грабли. Эксперт заявил, что Порошенко потерпел поражение в Чёрном море

Президент Украины Пётр Порошенко потерпел поражение в провокации, организованной своими же военными в Керченском проливе. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор института национальных кризисов Николай Сорокин.
— Порошенко попытался ввести чрезвычайное положение, военное положение, тем самым передвинув президентские выборы на неопределённый срок, но у него ничего не получилось. В этой акции, которая произошла в Керченском проливе, потерпел поражение прежде всего сам Порошенко, — сказал Сорокин.
По его словам, Порошенко является уходящим товарищем, так как сегодня партия украинского лидера вошла в противостояние с другими местными олигархами, которые в этой борьбе выходят победителями.
— Я думаю, что никакой беседы (президента России Владимира Путина и Петра Порошенко. — Прим. Лайфа) уже больше не будет, потому что это уходящий товарищ... На сегодняшний день эта партия олигархата вошла в крупное противоречие с другими олигархами, которые находятся на Украине и которые на сегодняшний день, скорее всего, побеждают людей Порошенко. Это в первую очередь Юлия Тимошенко, которая, видимо, станет новым президентом через несколько месяцев, — добавил эксперт.
Ранее украинский лидер в интервью изданию France 24 рассказал об очередной неудачной попытке обсудить с Владимиром Путиным инцидент в Чёрном море.
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали экипажи трёх украинских военных кораблей, незаконно проникших в территориальные воды РФ. В настоящее время все 24 моряка арестованы на два месяца за нарушение границы РФ.
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