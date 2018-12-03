В Раде допустили новую провокацию Киева для продления военного положения

Парламентарий Мураев подчеркнул, что у лидера Незалежной "колоссально низкий рейтинг" и сложившаяся ситуация в стране ему выгодна.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о вероятности новых провокаций, которые позволят президенту Украины Петру Порошенко продлить военное положение в стране. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

— Я опасаюсь того, что будет организована ещё одна какая-то провокация, которая позволит ему продлить военное положение на территории, которая к нему электорально нелояльна, — сказал Мураев.

Депутат подчеркнул, что в областях, где было объявлено военное положение, у Порошенко "колоссально низкий рейтинг" и, исключив их из электорального поля, ему будет легче выйти во второй тур предвыборной гонки.

Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны Погранслужбой ФСБ.