Преступников ловить. В Москве в 2019 году появится система распознавания лиц

Уже в этом году заменено более 40% камер видеонаблюдения на более совершенные, в следующем году эта работа будет завершена.

Система распознавания лиц, которая будет вычислять преступников, находящихся в розыске, начнёт свою работу в Москве в 2019 году. Для этого в городе полностью поменяют видеокамеры на технологии нового поколения, заявил градоначальник столицы Сергей Собянин на ежегодном общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений.

— Чтобы улучшить безопасность в городе, мы в ближайшее время выйдем на новый уровень информационных технологий в работе правоохранительных органов. Уже в этом году мы заменили более 40% камер видеонаблюдения на более совершенные, в следующем году мы завершим эту работу и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, находящихся в розыске. Это новый уровень безопасности, новый уровень технологического оснащения и правоохранительных органов, и в целом городских служб, — подчеркнул Собянин.

Первые эксперименты, поставленные в метрополитене и нескольких районах, дали положительные результаты: десятки преступников были обнаружены и задержаны. По мнению мэра, эта система сделает город недоступным для преступников.

Глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов подчеркнул важную роль системы видеофиксации "Безопасный город", установленной в различных частях столицы. По его словам, она позволила раскрыть 27 убийств, 77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 165 разбоев и более 300 грабежей.