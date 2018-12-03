Полузащитник "Локомотива" исчез после застолья с другом

По словам приятеля футболиста, он не помнит, где и как они вместе проводили время.

Мать полузащитника московского ФК "Локомотив" Алексея Ломакина обратилась в правоохранительные органы с просьбой разыскать 18-летнего сына, который исчез после распития алкоголя с одним из знакомых. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, женщина сообщила, что 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив" и остался там на ночь, а после перестал отвечать на звонки. Его телефон появился в сети лишь 2 декабря.

— Как выяснила женщина, сын забыл его вместе с рюкзаком в такси, водитель которого пояснил, что вещи оставил Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста заявил, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время, — приводит агентство слова собеседника.

Мать футболиста отметила, что сын "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его бывает неадекватным".

Согласно официальному сайту "Локомотива", Ломакин в последний раз выходил на поле за основной состав в сентябре 2018 года в матче против "Динамо". Всего в сезоне 2018/2019 он сыграл три матча, проведя на поле 89 минут.