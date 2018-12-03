Росздравнадзор оценил действия врачей, ампутировавших ноги пациентке в Воронеже

Окончательный вывод можно будет сделать только после судебно-гистологической экспертизы.

Сотрудники Росздравнадзора предварительно не нашли нарушений в действиях врачей воронежской больницы № 3, которые ампутировали две ноги 89-летней пациентке. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель территориального органа ведомства по Воронежской области Александр Шлыков.

— Окончательного решения ещё нет, потому что нет ещё заключения судмедэкспертизы. Поэтому проверка приостановилась. Как только получаем, то будет информация. Предварительно: тактика врачей была абсолютно правильной, — отметил Шлыков.

Он подчеркнул, что на ноге, которую удаляли, была влажная гангрена, а чёрные пальцы на второй ноге были уже год. Кроме того, Шлыков подчеркнул, что управление Росздравнадзора может ориентироваться только на медицинские данные, потому для окончательного вывода необходимо дождаться итогов судебно-гистологической экспертизы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Воронеже 89-летняя пенсионерка скончалась после того, как в местной больнице ей по ошибке ампутировали обе ноги. История получила резонанс после обращения её сына в полицию. Изначально ей ампутировали здоровую левую ногу, а после возбуждения уголовного дела была удалена и правая.