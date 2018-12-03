"Союз МС-11" с новым экипажем МКС успешно стартовал с космодрома Байконур

Это первая после октябрьской аварии пилотируемая миссия. На борту корабля Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-11" успешно стартовала с космодрома Байконур.

Во время полёта планируется доставить на Международную космическую станцию трёх космонавтов: Олега Кононенко, Давида Сен-Жака и Энн Макклейн. Стыковка с МКС запланирована на 20:36 по московскому времени.

Изначально запуск был запланирован на 20-е числа декабря, но после аварии "Союза МС-10" 11 октября было решено провести его раньше.