Жерар Депардье получил новосибирскую прописку

Французского артиста с российским гражданством заметили в одном из многофункциональных центров города, где можно получить госуслуги.

Актёр Жерар Депардьё решил оформить прописку в Новосибирске. Об этом сообщает издание "Тайга.инфо"

Отмечается, что Депардьё прилетел в Новосибирск 3 декабря. Его заметили в одном из многофункциональных центров города, где ему поставили соответствующий штамп. Как сообщает "РБК Новосибирск", представитель артиста Юлия Мосман уже подтвердила эту информацию.

Также источники рассказали, что на 4 декабря у Депардьё запланирована встреча с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым, а также с губернатором Андреем Травниковым на 5 декабря.

Напомним, в 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Депардьё российского гражданства.