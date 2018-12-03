Больше половины россиян поддержали идею по присвоению новых имён для аэропортов

30% граждан России хотят, чтобы российским аэропортам присвоили имена учёных, 29% — военных, а 23% — имена деятелей культуры и искусств.

54% процента жителей России поддержали идею присвоить российским аэропортам имена знаменитых соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 25% россиян отметили, что не поддерживают инициативу, а ещё 20 выразили безразличие. При этом 56% жителей страны скорее хотят, чтобы воздушной гавани было присвоено имя выдающегося соотечественника, а 30% скорее не хотели бы.

Как показали результаты опроса, 75% граждан нашей страны знакомы с инициативой, а 24% слышат об этом впервые.

Между тем 30% россиян хотят, чтобы российским аэропортам присвоили имена учёных, 29% — военных, а 23% — имена деятелей культуры и искусства.

Опрос был проведён 27 ноября этого года в 39 регионах России — в аэропортах, которым планируется присвоение имён знаменитых соотечественников. В нём приняли участие 906 респондентов в возрасте 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

Всего в голосовании приняли участие около пяти миллионов россиян, борьба за имена выдающихся отечественных деятелей была накалённая. Сразу несколько воздушных гаваней претендовали на право называться в честь Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королёва и Фармана Салманова. По данным организаторов, наибольшую активность голосующие проявили в последние сутки: 30 ноября проголосовали 305,7 тысячи человек, это в разы больше, чем в предыдущие дни.