Ледяные дожди могут пройти в Москве на этой неделе

Ледяные дожди могут пройти в Москве в среду, 5 декабря. В этот же день температура воздуха составит около 0 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

— Пик потепления ожидается в среду. В городе будет около 0 градусов, местами не исключены ледяные дожди, — приводит агентство городских новостей "Москва" сообщение метеорологов.

Уже на следующий день, 6 декабря, станет холоднее — температура воздуха опустится до –1...–3 градусов, на дорогах — гололедица.