В российских регионах будут награждать лучших волонтёров

Также будет продолжена работа по развитию информационной системы "Добровольцы России".

В регионах России будут награждать лучших волонтёров. Об этом на Международном форуме добровольцев сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— В 85 регионах России будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в волонтёрских проектах, в том числе учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка для обучающихся, — отметила Голикова.

Она подчеркнула, что, кроме того, будет продолжена работа по развитию информационной системы "Добровольцы России", направленной на поиск информации, на коммуникацию и обучение добровольцев, а также на учёт опыта волонтёров. Голикова отметила, что сейчас ею пользуется около 400 тысяч человек. Планируется, что ежегодно количество будет увеличиваться на 150 тысяч.

Как ранее сообщал Лайф, министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в волонтёрском движении в России участвует 169 тысяч школьников.