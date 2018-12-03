Прямо перед Новым годом. Цены на коньяк могут подняться на треть

Участники рынка считают, что справедливая цена пол-литровой бутылки должна быть 493 рубля вместо нынешних 371.

Крупнейшие производители коньяка попросили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева увеличить минимальную стоимость своей продукции на 30%, сообщает РБК со ссылкой на обращение организации "Союзконьяк".

Согласно расчётам производителей, справедливая цена пол-литровой бутылки коньяка должна быть 493 рубля вместо нынешнего 371. Участники рынка заявляют, что коньяк — премиальный высококачественный алкогольный напиток, который покупают для употребления по особым случаям, а значит, он не может быть недорогим.

Члены "Союзконьяка" поддерживают планы Министерства финансов по повышению минимальных цен на крепкий алкоголь (выше 28°), но считают его недостаточным. Сейчас минимальную розничную цену ведомство хочет повысить до 388 рублей, то есть на 4,5%.

Участники рынка, опрошенные изданием, считают, что за счёт роста цен удастся вытеснить производителей контрафакта, но не поясняют, как именно.