Обжигающе холодно. В Сибири ожидаются аномальные морозы ниже 50 градусов

В ближайшее время в регион придёт антициклон, который станет причиной экстремальных погодных условий.

Синоптики спрогнозировали аномальные морозы ниже 50 градусов в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

— Наиболее сильные морозы — в Якутии, на северо-востоке республики в ближайшие дни до минус 48 градусов, а ночью столбики термометров могут упасть до минус 52, — говорится в сообщении.

Для Якутии в данный период подобные климатические условия в пределах нормы, однако для Красноярского края такая погода является аномальной.

Синоптики отметили, что центр сибирского антициклона расположится именно над Красноярским краем и температура ниже 50 градусов мороза — на 16 пунктов ниже нормы.

Кроме того, на северо-востоке региона, в Эвенкии, температура упадёт до –47 градусов, в Туруханском районе и в Томской области — до –48. В Туве и Хакасии ожидается до –30 ночью и –22... –26 градусов днём.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в России на месяц.