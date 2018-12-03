120 дней в году. НАТО увеличило присутствие в Чёрном море

Альянс внимательно следит за изменениями военного потенциала России и отвечает взвешенным образом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил своё присутствие в Чёрном море. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии заседания совета Североатлантического альянса на уровне глав МИД.

— НАТО усилило присутствие в регионе Чёрного моря. Мы увеличили своё присутствие до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом, —заявил Столтенберг.

Он также заявил, что действиям Москвы после инцидента в Керченском проливе нет оправдания, и призвал стороны к спокойствию и сдержанности.

Генсек подчеркнул, что НАТО внимательно следит за изменениями военного потенциала России и отвечает пропорционально и взвешенным образом.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали экипажи трёх украинских военных кораблей, незаконно проникших в территориальные воды РФ. В настоящее время все 24 моряка арестованы на два месяца за нарушение границы РФ.