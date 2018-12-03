"Союз МС-11" с новым экипажем МКС вышел на орбиту под бурные овации

Космонавтов приехали поддержать родные и близкие, а также представители космических агентств Канады и США.

Выведение на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-11" с новым экипажем Международной космической станции было встречено бурными аплодисментами на космодроме Байконур и в Центре управления полётами. Аплодисменты от сотрудников ЦУПа, отраслевых специалистов, журналистов и гостей звучали в главном зале управления МКС.

Поддержать космонавтов приехали родные и близкие, а также представители космических агентств Канады и США, чьи сотрудники тоже отправились на МКС. Туристов в этот раз оказалось не слишком много из-за переноса запуска с конца года на 3 декабря.

Стоит отметить, что в день старта в ЦУП приехали представители многих СМИ. Обычно на такие запуски приезжает намного меньше журналистов, но после аварии 11 октября за этим пуском пристально следили во всём мире.

На орбиту вышли россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20:36 по московскому времени.