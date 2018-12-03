Минфин счёл нецелесообразным обсуждение роста цен на коньяк перед праздниками

Минимальная розничная цена на напиток — 371 рубль за 0,5 литра — "оправданна и учитывает покупательную способность граждан", уверены в ведомстве.

Министерство финансов РФ не готово обсуждать значительное повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь, в том числе на коньяк. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов (его слова цитирует пресс-служба министерства).

— Мы считаем нецелесообразным сейчас обсуждать вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками: Новым годом и 8 Марта, — сказал он.

По словам Сазанова, минимальная розничная цена на коньяк — 371 рубль за 0,5 литра — "оправданна и учитывает покупательную способность граждан".

— Должны быть очень веские основания, чтобы изменить эту цену, а не просто желание заработать на потребителе. На данный момент обоснование роста цены недостаточное, — подчеркнул он.

Минимальные цены на сегодняшний день устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На коньяк МРЦ составляет 371 рубль за 0,5 литра.

Ранее в этом году Минфин РФ в рамках инфляции подготовил проект приказа, который предусматривает повышение цен на водку и коньяк (с 205 до 215 рублей и с 371 до 388 рублей за 0,5 литра соответственно).

Также стало известно, что крупнейшие производители коньяка попросили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева увеличить минимальную стоимость своей продукции на 30%.