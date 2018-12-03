Один погиб и 40 пострадали. В США разбился автобус с детским футбольным клубом

Автобус с игроками детского футбольного клуба попал в ДТП в американском штате Арканзас. Об этом сообщили в полиции штата.

#BREAKING: 1 killed, 40 hurt when football team bus headed to Memphis crashes near Little Rock, Arkansas https://t.co/WO3HdQ0WEG — FoxNashville (@FOXNashville) 3 декабря 2018 г.

Автобус следовал из Техаса в город Мемфис (штат Теннесси), выехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погиб один ребёнок. Не менее 40 человек, большая часть из которых — дети, получили травмы.

Обстоятельства аварии выясняются. Сейчас полицейские допрашивают водителя.