Один погиб и 40 пострадали. В США разбился автобус с детским футбольным клубом

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Один погиб и 40 пострадали. В США разбился автобус с детским футбольным клубом

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Автобус с игроками детского футбольного клуба попал в ДТП в американском штате Арканзас. Об этом сообщили в полиции штата.

Автобус следовал из Техаса в город Мемфис (штат Теннесси), выехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погиб один ребёнок. Не менее 40 человек, большая часть из которых — дети, получили травмы.

Обстоятельства аварии выясняются. Сейчас полицейские допрашивают водителя.

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