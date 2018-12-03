Самые пушистые и дорогие. В Москве пройдёт выставка редких домашних кошек

Организаторы мероприятия отметили, что публичные сеансы кормления животных пока что проводиться не будут, но от программы можно ждать сюрпризов.

В "Аптекарском огороде" Москвы 8 декабря состоится выставка самых редких и дорогих кошек "Тропический кисс". Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

— Эпатажные сервалы, каракеты, чаузи, саванны и другие удивительные представители семейства кошачьих приведут в восторг каждого посетителя "Аптекарского огорода", — рассказала Архипова.

Пресс-секретарь подчеркнула, что публичные сеансы кормления усатых пока что проводиться не будут, но от программы мероприятия можно ждать сюрпризов. Она добавила, что кошек можно будет увидеть в "Аптекарском огороде" как минимум до 13 января 2019 года.

Архипова рассказала, что одним из символов сада является Главный цветочный кот. Звери, проживающие на территории "Аптекарского огорода", являются потомками царских котов времён Петра I, основавшего сад в 1706 году.