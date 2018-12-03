Ну и что, что лапки. Под Днепром мужчина в маске кота пытался ограбить магазин

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Ну и что, что лапки. Под Днепром мужчина в маске кота пытался ограбить магазин

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Злоумышленника-оригинала скрутили и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Камера видеонаблюдения, установленная в магазине на улице Юбилейной в Кривом Роге (Украина), запечатлела попытку ограбления, произошедшую 30 ноября. Ролик опубликован на youtube-канале "Весь Кривой Рог".

Сначала неизвестный оттолкнул мешавших ему людей, а потом достал сумку — видимо, чтобы сложить в неё добычу. В этот момент на него набросились сотрудники и посетители торговой точки. Отмечается, что мужчину скрутили и передали сотрудникам правоохранительных органов.

По данным местных СМИ, жители города заявили, что мужчина страдает психическим заболеванием и периодически устраивает разные выходки.

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