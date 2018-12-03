Чётко, быстро, безопасно. "Союз МС-11" отправился к МКС по шестичасовой схеме

С Байконура к Международной космической станции стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с новым экипажем МКС. Лайф рассказывает, почему за этим запуском наблюдали во всём мире и чем займутся космонавты на станции.

3 декабря 2018 года в 14:31 по московскому времени с Гагаринского старта состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблём "Союз МС-11". Это первый пилотируемый запуск после аварии 11 октября. В составе нового экипажа российский космонавт Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. На космодроме за стартом ракеты наблюдали глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, руководитель Департамента пилотируемых полётов НАСА Уильям Герстенмайер, а также генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (она, кстати, в прошлом тоже астронавт).

За этим запуском следили особенно внимательно во всём мире. И удачный старт вместе с полётом по короткой схеме могут показать, что российскую космонавтику рано пытаться вычёркивать из лидеров. Совершать пилотируемые пуски по четырёхвитковой, максимально короткой для пилотируемых полётов схеме в мире пока не может никто. И не факт, что сможет в ближайшее время.

Сложные, но быстрые полёты

Раньше, до 2013 года, космонавты летали к "Миру", а затем и к МКС по двухсуточной схеме. После выхода на орбиту пилотируемый космический корабль делал тридцать витков, во время которых несколькими импульсами выходил на нужную орбиту, требуемую для стыковки со станцией. За это время космонавты очень сильно уставали и морально, и физически. Понятно, что сидеть в одном положении двое суток, когда лишь иногда можно размяться в бытовом отсеке по объёму сравнимом с платяным шкафом, — это тяжело.

11 февраля 2013 года впервые был совершён пилотируемый полёт по шестичасовой схеме, когда корабль делает всего четыре витка до момента стыковки с МКС. Это гораздо сложнее, так как требует от группы прицеливания учёта очень многих факторов: потерю высоты Международной космической станцией за счёт постоянного снижения скорости об атмосферу Земли, манёвры станции для уклонения от космического мусора, стыковка должна происходить на дневной стороне орбиты и в видимости наземных пунктов управления на нашей территории.

Всё это делает старт очень сложным, требуется запуск точно по времени — минута в минуту, а затем ювелирное управление импульсами коррекции, которые исправляют ошибку выведения и переводят космический корабль на нужную орбиту. Это сложнейшие расчёты и точнейшие указания для работы двигателей "Союза". Лишняя секунда работы двигателей — и всё насмарку. Зато всего шесть часов вместо двух суток. Пока кроме России на такое не способен никто.

К слову, в июле 2018 года Россия установила и ещё один космический рекорд, правда, касающийся непилотируемых запусков. Грузовой корабль "Прогресс МС-09" успешно пристыковался к МКС по свехкороткой схеме. Его полёт длился всего около четырёх часов.

Чем заняться на МКС

Одной из важных задач на Международной космической станции для российских космонавтов станет выход в открытый космос 11 декабря 2018 года. Космонавты обследуют космический корабль "Союз МС-09", снимут противометеоритную защиту и осмотрят отверстие, сделанное в бытовом отсеке с внешней стороны. Специалисты предполагают, что это может дать ответ на вопрос о его происхождении, выяснить, кто и когда его сделал, чтобы уже прекратить эту длящуюся несколько месяцев ситуацию.

Кроме всего прочего, космонавтам придётся серьёзно поработать грузчиками: в ближайшее время на станцию придут несколько грузовых космических кораблей с водой, воздухом, провиантом и научным оборудованием. Работа по их разгрузке и размещению пополнения в отсеках станции обычно достаточно долгая и утомительная. Кроме того, команде предстоит загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля "Союз МС-09" для возвращения космонавтов на Землю. Запланированы научные эксперименты.

Жизнь продолжается, на МКС снова станет людно, и повсюду будут звучать русский и английский языки. И это здорово. Искренне надеемся, что октябрьская авария станет последней за этот и будущий годы. К слову, это уже 14-й российский запуск в 2018 году, или даже 16-й, если считать старты российских ракет с Куру. И с каждым из них космос становится немного ближе.