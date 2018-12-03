Врач о предложении Жириновского запретить виагру: Ему не повезло с препаратом

Владислав Жемчугов считает нецелесообразным запрещать рекламу препарата, поскольку нужно правильно читать инструкцию по применению.

Доктор медицинских наук, врач Владислав Жемчугов в беседе с Лайфом прокомментировал предложение депутата Госдумы Владимира Жириновского ограничить рекламу препаратов для потенции. По его словам, что-либо запрещать — "идиотизм", а населению нужно объяснить грамотно, как препаратами пользоваться.

— Все разрешённые к применению препараты, лекарственные, не БАДы, конечно, имеют право на существование, и запрещать их рекламу или нет — неправильно. Надо внимательно просто читать перед употреблением показания и противопоказания, — сказал он.

Жемчугов отмечает, что если у человека есть свой врач, то к нему стоит обратиться и узнать, какой препарат взять и как часто им пользоваться. Медик также советует не злоупотреблять этим препаратом.

— Это не просто развлечение и для удовольствия, а есть ряд серьёзных заболеваний, которые сопровождаются нарушением эрекции или ранней эякуляцией. Потому что если этого нет, то у человека душевный дискомфорт, вплоть до серьёзных психических нарушений, — продолжил врач.

По его словам, это также может отразиться на укреплении семьи.

— Я думаю, тут Жириновскому что-то где-то не повезло с препаратом, — резюмировал Жемчугов.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить рекламу препаратов для потенции. По мнению парламентария, подобные лекарства на самом деле вредны, а их промокампаний слишком много.