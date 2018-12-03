УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где действует военное положение

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций запретил проводить матчи в регионах, где было введено военное положение. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Кроме того, нельзя также проводить матчи в тех городах, куда можно добраться только через регион, где действует военное положение.

Под этот запрет в первую очередь попадает Украина. В стране введено военное положение сроком на 30 дней. Порошенко сделал это после того, как 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива.