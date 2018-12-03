Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации насилия в семье

По её мнению, необходимо противодействовать насилию в семье, так как человек не защищён от доминирования члена семьи, наносящего ущерб, но не являющегося преступлением.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила во время открытого урока "Права человека", что принятый в 2017 году закон о декриминализации насилия в семье является ошибкой.

— Я считаю, что декриминализация — ошибка, что нужно принимать закон о противодействии насилию в семье, — сказала Москалькова.

Она отметила, что человек, который находится в пространстве семьи, может быть не защищён от доминирования другого члена семьи, которое не является преступлением, несмотря на то что наносит ущерб.

Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017 года. Согласно документу, побои в отношении близких родственников переводятся из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, если проступок совершён впервые. Теперь виновному грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, ­арест от 10 до 15 су­ток или исправительные работы.