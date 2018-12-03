В МИД Украины хотят исправить запись о Севастополе в Книге рекордов Гиннесса

Ранее там был зафиксирован рекорд по балансированию гвоздей, установленный ещё в мае, и в организации этот город указали как российский.

В МИД Украины не согласны, что в Книге рекордов Гиннесса Севастополь обозначили как территорию РФ, и попытаются исправить эту запись, заявила пресс-секретарь украинского дипведомства Екатерина Зеленко.

— Работаем над исправлением неверного указания временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннесса, — заявила она на своей странице в "Твиттере".

Ранее Книга рекордов Гиннесса зафиксировала рекорд по балансированию гвоздей, установленный ещё в мае в Севастополе Александром Бендиковым. Рекордсмен удержал на шляпке одного гвоздя 349 других. Запись об этом сделана в сертификате, который размещён на сайте справочника Guinness World Records, место установления рекорда там указано — Sevastopol, Russian Federation.

Напомним, полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором жители высказались за это почти единогласно. Однако Киев не желает признавать итогов, называя эти территории "оккупированными".