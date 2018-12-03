"Холодно-голодная смерть". Челябинцы спасли пса, привязанного к дереву на морозе

Волонтёры помогли животному, отвезя его сначала в поликлинику, а после — в специальный приют.

В Челябинске местные жители спасли ротвейлера, который на морозе был привязан к дереву в наморднике. Об этом в своей группе "ВКонтакте" сообщил приют "Наш дом".

— На лыжной базе северо-запада обнаружили привязанную собаку породы ротвейлер. Очевидно, что пса привязал там хозяин, и, судя по снегу вокруг дерева и отёку морды от намордника, пёс там пробыл либо с вечера субботы, либо его привязали этой ночью, — говорится в сообщении.

Обнаружила пса девушка по имени Ольга, которая и передала его волонтёрам. Под их присмотром он побывал сначала в поликлинике, а после отправился в приют. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

— Чем думал "хозяин", оставляя пса на медленную холодно-голодную смерть, мы, увы, даже представить не можем, — также говорится в сообщении.

Ольга Гусева, которая и нашла ротвейлера, рассказала порталу 74.ru, что сначала ей было страшно подходить к собаке, которая кидалась возле дерева и рычала. Она отметила, что животное было очень худым.