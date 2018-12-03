Мэр Вильнюса выразил соболезнования в связи со смертью не того Джорджа Буша

Градоначальник перепутал Буша-старшего с его сыном. Путаницу объяснил волнением и уже извинился.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс перепутал Джорджа Буша — старшего, который ушёл из жизни в возрасте 94 лет, с его сыном. Неловкая ситуация произошла, когда он опубликовал пост с соболезнованиями в своём аккаунте в "Фейсбуке". В частности, Шимашюс по ошибке приписал цитату 43-го президента США, выгравированную на здании вильнюсской Ратуши, его покойному отцу.

Обнаружив ошибку, чиновник удалил пост с соболезнованиями и написал новый в извинительном тоне, передаёт Sputnik Литва.

— Печально, что Джордж Буш — старший умер. Он был великий человек, который много помогал Литве. Извините, что я ошибся и написал о его сыне Джордже Уокере Буше. Жаль, что моё волнение привело к ошибке и могло ввести в заблуждение или оскорбить кого-либо, — написал он в "Фейсбуке".

Шимашюс объяснил, что всему виной избыток эмоций. Впредь он обещает сделать "глубокий вдох", прежде чем сказать слово.

Напомним, Джордж Буш — старший ушёл из жизни в минувшую субботу. Он занимал пост президента США в 1989–1993 годах.