"Купили с рук". Шестеро жителей Ямала попали в реанимацию, съев рыбные консервы

Читайте также

"Купили с рук". Шестеро жителей Ямала попали в реанимацию, съев рыбные консервы

20

Фото: © Pixabay. 

Некачественная продукция была куплена пострадавшими в местах несанкционированной торговли.

Шестеро жителей посёлка Пурпе Ямало-Ненецкого автономного округа России отравились рыбными консервами неизвестного происхождения. Об этом сообщает местное агентство "Север-пресс".

По их словам, "консервы были куплены с рук". После их употребления шестеро человек были госпитализированы. Известно, что пятеро из них — члены одной семьи.

У всех пострадавших одни и те же симптомы — тошнота, рвота, слабость.

Медики подозревают у них заражение ботулизмом. По словам представителей Роспотребнадзора, вероятнее всего, некачественная продукция была куплена пострадавшими в местах несанкционированной торговли.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×