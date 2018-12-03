В ФРГ заявили, что выход страны из "Северного потока – 2" навредил бы Украине

Выход ФРГ из проекта мог бы навредить Украине, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом сообщает агентство Reuters.
— Его строительство всё равно продолжится, но не останется никого, выступающего в защиту альтернативного газового транзита через Украину. Вот почему мы считаем важным сохранять политическую вовлечённость, — сказал Маас.
По его словам, строительство газопровода не остановится, если Германия покинет проект, однако в этой ситуации Берлину будет сложнее отстаивать необходимость поставок газа через Украину.
Ранее Маас подчеркнул, что не нужно искать политику в "Северном потоке — 2".
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