СМИ назвали предварительную причину смерти полузащитника "Локомотива" Ломакина

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СМИ назвали предварительную причину смерти полузащитника "Локомотива" Ломакина

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Фото: ФК "Локомотив" 

Предварительно установлено, что 18-летний хавбек молодёжной команды "Локомотива" Алексей Ломакин скончался от переохлаждения. Об этом сообщает МК, уточняя, что тело футболиста нашли в районе Борисовских прудов 3 декабря.

Официальная причина смерти игрока железнодорожников пока не сообщается.

Как уже сообщал Лайф, 30 ноября мать 18-летнего футболиста обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. По её словам, молодой спортсмен исчез после распития алкоголя с одним из знакомых. Его нашли мёртвым сегодня, 3 декабря. "Локомотив" уже выразил соболезнования родным погибшего футболиста.

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