Продлятся до 20 дней. На Украине начались сборы резервистов

Все мероприятия планируют завершить до начала католического Рождества в Незалежной, чтобы "военнообязанные встретили его в кругу семьи".

Сборы резервистов начались на Украине. Как сообщает пресс-служба Генштаба вооружённых сил страны на своей странице в "Фейсбуке", они продлятся до 20 суток.

— Сборы… с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток, — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется провести десятидневные сборы на полигонах в Херсонской и Запорожской областях.

Все мероприятия планируют завершить до начала католического Рождества на Украине, чтобы "военнообязанные встретили его в кругу семьи".

Сборы резервистов начались из-за военного положения, которое было введено в 10 областях Украины на 30 дней.