Отравились облепиховым соком. В Туве 11 школьников попали в больницу

Сейчас на месте происшествия работают следователи и специалисты Роспотребнадзора.

Одиннадцать учеников школы в селе Сукпак Республики Тува попали в больницу, отравившись облепиховым соком. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следователей, днём 3 декабря одна из родительниц угощала учеников шестого класса облепиховым соком, после чего дети почувствовали себя плохо.

— На настоящий момент в инфекционную больницу госпитализировано 11 детей, где им выставлен предварительный диагноз: отравление лёгкой степени тяжести, — рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работают следователи и специалисты Роспотребнадзора.