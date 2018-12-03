Горячей воды нет, дороги не чищены. Солист 5’Nizza рассказал о жизни в Харькове

Участник дуэта с Украины 5'Nizza Сергей Бабкин пожаловался на своей странице в "Инстаграме" на условия жизни в городе Харькове.

Артист обратил внимание городской администрации на неубранный снег и в целом раскритиковал власти Харькова.

Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились Сергей Бабкин

Он также отметил, что некоторые жители города уже с августа живут без горячей воды.

— Уважаемые, вы серьёзно? Может, пора уже включиться? — написал артист.

Пользователи соцсети присоединились к возмущению артиста в комментариях. Так, некоторые саркастично отмечают, что для горадминистрации в декабре "снег неожиданно выпал" и "зима неожиданно наступила".

— У нас всё разрыли под окном, трубы залатали, только потом пошла горячая вода, да и то струйкой маленькой течёт! Мы посчитали — не было воды пять месяцев! — возмутилась комментатор Алёна В.

На условия жизни жалуются жители многих городов Украины. Так, в прошлом месяце в Кривом Роге за неуплату было отключено отопление, после чего толпа стала жечь шины у здания "Криворожгаза". В Киеве почти всё лето не было горячей воды из-за долгов "Киевтеплоэнерго" перед "Нафтогазом". К началу октября властям столицы Незалежной удалось восстановить водоснабжение, но только частично.