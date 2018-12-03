Трамп надеется обсудить с Путиным и Си Цзиньпином проблему гонки вооружений

Лидер Соединённых Штатов Америки рассчитывает, что такие переговоры пройдут в будущем.

Глава Белого дома Дональд Трамп надеется, что в будущем у него состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином о проблеме гонки вооружений.

— Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си Цзиньпин и я вместе с президентом России Путиным начнём говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений, — пишет Трамп на своей странице в "Твиттере".

Он также дописал, что в этом году Штаты потратили на оборонку 716 миллиардов долларов, добавив, что это сумасшествие.

У американского лидера была возможность провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на полях G20, однако Трамп отменил встречу. Он связывает это с керченской провокацией.