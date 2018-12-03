Умер экс-президент футбольного клуба "Барселона"

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Умер экс-президент футбольного клуба "Барселона"

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Фото: © Wikipedia

За более чем 20 лет его работы на посту каталонцы стали шестикратными чемпионами Испании.

В Испании на 88-м году жизни скончался бывший президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Луис Нуньес. Об этом в "Твиттере" сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

— RFEF выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Хосепа Луиса Нуньеса, клубу и болельщикам. Покойся с миром, — сказано в сообщении.

На посту президента "блауграны" Нуньес проработал более 20 лет — с 1978 по 2000 год. За это время "Барса" шесть раз становилась чемпионом Испании, семь раз выигрывала кубок и впервые в истории завоевала Кубок чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1992 году.

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