Умер экс-президент футбольного клуба "Барселона"

За более чем 20 лет его работы на посту каталонцы стали шестикратными чемпионами Испании.

В Испании на 88-м году жизни скончался бывший президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Луис Нуньес. Об этом в "Твиттере" сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

La RFEF lamenta el fallecimiento de Josep Lluís Núñez, presidente del @FCBarcelona_es durante 22 años.



Nuestro más sentido pésame a su familia y allegados, al club y a todos sus aficionados. Descanse en paz. pic.twitter.com/HgVDmCjO7N — RFEF (@rfef) 3 декабря 2018 г.

— RFEF выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Хосепа Луиса Нуньеса, клубу и болельщикам. Покойся с миром, — сказано в сообщении.

На посту президента "блауграны" Нуньес проработал более 20 лет — с 1978 по 2000 год. За это время "Барса" шесть раз становилась чемпионом Испании, семь раз выигрывала кубок и впервые в истории завоевала Кубок чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1992 году.