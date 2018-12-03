Стала известна сумма ущерба Парижу от декабрьских беспорядков "жёлтых жилетов"

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Стала известна сумма ущерба Парижу от декабрьских беспорядков "жёлтых жилетов"

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Фото: © Twitter/ANADOLU AGENCY (FR)‏

Власти французской столицы заявили, что сильный урон был нанесён Триумфальной арке.

Ущерб от акций протеста движения "Жёлтые жилеты" против повышения цен на бензин превысил 3 млрд евро. Об этом сообщает канал BFM со ссылкой на представителей мэрии города.

— Сумма ущерба к настоящему моменту составила от €3 до €4 млн, — сказал представитель мэрии.

По словам президента Центра национальных памятников Филиппа Белавалья, был нанесён урон Триумфальной арке, который исчисляется сотнями тысяч евро.

Ранее президент Эмманюэль Макрон и глава МВД Франции Кристофер Кастанер оценили разрушения от беспорядков в Париже.

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