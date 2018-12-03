Стала известна сумма ущерба Парижу от декабрьских беспорядков "жёлтых жилетов"

Власти французской столицы заявили, что сильный урон был нанесён Триумфальной арке.

Ущерб от акций протеста движения "Жёлтые жилеты" против повышения цен на бензин превысил 3 млрд евро. Об этом сообщает канал BFM со ссылкой на представителей мэрии города.

— Сумма ущерба к настоящему моменту составила от €3 до €4 млн, — сказал представитель мэрии.

По словам президента Центра национальных памятников Филиппа Белавалья, был нанесён урон Триумфальной арке, который исчисляется сотнями тысяч евро.

Ранее президент Эмманюэль Макрон и глава МВД Франции Кристофер Кастанер оценили разрушения от беспорядков в Париже.