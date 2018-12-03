"В стиле диско". Историк моды Васильев рассказал, что надеть на Новый год

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"В стиле диско". Историк моды Васильев рассказал, что надеть на Новый год

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По его словам, главные цвета предстоящего праздника — это золото, серебро, тёмно-синий, тёмно-фиолетовый, бордо и изумруд.

Историк моды, искусствовед Александр Васильев рассказал, в чём встретить Новый год. Своё мнение относительно наряда он рассказал на презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретённых мемуаров".

— Я могу рассказать о том, как справлять Новый год. Самые популярные модели этого Нового года — это модели в стиле диско, конец 1980-х, — приводит его слова РИА "Новости".

Васильев уточнил, что, в частности, это платья с подкладными плечами, заниженные талии, из люрексового трикотажа, из блёсток, из бисера и стекляруса.

По его словам, главные цвета, в которых нужно встречать Новый год, — золото, серебро, тёмно-синий, тёмно-фиолетовый, бордо и изумруд.

Самая модная причёска, как добавил историк моды, — волосы, поднятые наверх — "пальма". В качестве аксессуаров Васильев рекомендует использовать крупные украшения из пластмассы и блестящие сумочки-клатчи.

Главным трендом среди обуви — сапоги-"казаки" с широким раструбом в стилистике конца 1980-х.

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