В Москве предложили наказывать блогеров за "опасные" селфи

В столичном парламенте занимаются разработкой соответствующего проекта федерального закона.

Депутаты Московской городской думы разработали законопроект, предусматривающий наказание в том числе за размещение в Сети контента о зацеперах, который могут впоследствии использовать подростки, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко на ежегодном общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве.

— Мы сейчас проработали федеральный законопроект по так называемым зацеперам. <...> Мы сейчас разработаем законодательную базу с точки зрения размещения контента для того, чтобы наказывать того, кто разместил информацию, которая может нанести вред физическому и психическому здоровью несовершеннолетних, — заявила Святенко.

По её словам, зацеперы делают экстремальные фото и видео для подписчиков, из-за числа которых в перспективе могут зарабатывать на своих аккаунтах в соцсетях.

Ранее председатель столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что депутаты Мосгордумы считают нужным увеличить штрафы за несанкционированный проход по ж/д путям, а также за зацепинг в 25 раз — со 100 до 2,5 тысячи рублей. Столичный парламент в 2017 году уже вносил данную инициативу в Госдуму РФ, но получил отзыв с рядом конструктивных предложений по корректировке. Столичные парламентарии намерены его доработать и снова внести в ГД.