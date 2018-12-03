Ещё на 7%. Средняя цена новых авто в России выросла до 1,4 млн рублей

Наибольший рост стоимости зафиксирован у китайского бренда Geely, машины которого прибавили более 40%.

Средневзешенная цена новых автомобилей в России выросла по итогам десяти месяцев 2018 года до 1,42 млн рублей. Об этом сообщает "Автостат".

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена поднялась на 7%. При этом средняя стоимость иномарки находится на уровне 1,64 млн рублей, а отечественных автомобилей — на уровне 623 тысяч.

Больше всех в цене прибавили автомобили китайского бренда Geely. Эксперты отмечают рост сразу на 43,2%. Следом идёт Peugeot, который добавил 29,2%. Замыкает тройку Infiniti с ростом на 21,3%. В диапазоне 10-17% оказались Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford. Автомобили сразу 21 марки не прибавили более 10%.

Несмотря на это, у трёх производителей цена на их машины наоборот опустилась, правда, не так существенно. Китайский Zotye потерял 9,6%, Jaguar продешевил на 3%, а японские Subaru и Honda потеряли чуть больше 1%.