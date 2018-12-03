Сильно схватил. В Татарстане школьницу увезли в больницу после ссоры с учителем

У девочки диагностировали ушиб и по рекомендации врача отправили с родителями домой.

В Татарстане школьница попала в травмпункт после конфликта с учителем. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

— Поступило сообщение от медиков о поступлении в травмпункт школьницы с ушибом мягких тканей плеча. Со слов подростка, её схватил учитель математики, — рассказал собеседник агентства.

В травмпункте девочке диагностировали ушиб и по рекомендации врача отправили с родителями домой.

Как ранее рассказывал Лайф, СК завёл уголовное дело на учительницу, избившую учеников скакалкой.