Это вам не Лувр. Директор Эрмитажа не разрешит рэперам снимать клипы в музее

При этом молодёжные проекты в стенах музея активно поддерживаются, но в другой форме.

В Государственном Эрмитаже не предоставят возможности рэперам снимать музыкальные клипы, в отличие от французского Лувра. Об этом рассказал глава Союза музеев России, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время ежегодной интернет-встречи.

— Клипы мы не даём снимать. В Эрмитаже мы снимаем только Эрмитаж. Про других не снимаем, — заявил Пиотровский. Стоит подчеркнуть, что вопрос был задан в связи с тем, что в Лувре прошли съёмки клипа Jay-Z и Бейонсе.

Директор Эрмитажа заявил, что он смотрел это видео, однако оно ему не очень понравилось. В клипе, по его словам, не было ничего про сам музей и его ценности, а потому ничего нового он не узнал.

Пиотровский также отметил, что в Эрмитаже поддерживают молодёжные проекты, однако в другой форме. В частности, он упомянул молодёжный клуб, где люди изучают и объясняют современное искусство, помогают в организации и проведении выставок и проводят интеллектуальные марафоны.