В ГД предложили наградить пограничников, защитивших границу в Керченском проливе

Председатель соответствующего комитета Василий Пискарёв проработает этот вопрос вместе с профильным ведомством до следующего заседания Совета Госдумы.

Комитет Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции проработает предложения по награждению сотрудников пограничной службы ФСБ и Черноморского флота России, которые предотвратили нарушение госграницы в Керченском проливе. Об этом поручении комитету сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

— Все сошлись во мнении (хочу подчеркнуть, это мнение всех политических фракций Госдумы), что наши пограничники вели себя безупречно: они мужественно, эффективно решили задачи по защите границ, выполнили все международные нормы и правила, и хотелось бы, чтобы это понимали и представители других стран. Со своей стороны мы поручили Комитету по безопасности и борьбе с коррупцией рассмотреть вопрос о награждении пограничников, которые принимали участие в предотвращении нарушения нашей границы и защите законности, — заявил Володин по итогам Совета Думы.

По его словам, председатель комитета Василий Пискарёв проработает данный вопрос вместе с профильным ведомством до следующего заседания Совета ГД 5 декабря и внесёт предложения о награждении пограничников.