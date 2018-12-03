Жительница Ростова стала "мисс мировая красавица – 2018"

Вместе с Халимат Айбазовой за корону сражались свыше тысячи девушек более чем из 20 стран.

Жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018". Об этом сама девушка сообщила в "Инстаграме".

— Вновь корона конкурса уезжает со мной! Я счастлива и достойно буду нести титул, — написала Халимат.

Финал конкурса красоты, моды и талантов прошёл в Москве с 1 по 3 декабря. В нём приняли участие свыше тысячи девушек более чем из 20 стран.

Айбазова уже побеждала в конкурсах "Мисс континентальной Европы — 2017", "Мисс Ростова — 2017", "Донская красавица — 2018", "Мисс Черкесск — 2018" и "Мисс мировая русская красавица".