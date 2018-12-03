Жительница Ростова стала "мисс мировая красавица – 2018"

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Жительница Ростова стала "мисс мировая красавица – 2018"

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Фото: © Instagram/hali_aibazova

Вместе с Халимат Айбазовой за корону сражались свыше тысячи девушек более чем из 20 стран.

Жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018". Об этом сама девушка сообщила в "Инстаграме".

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Miss World Beauty❤️ Вновь главная корона конкурса уезжает со мной! Спасибо @vadimkhusainov_official за то, что вы делаете и @world_russian_beauty @worldbeauty_official за королевскую атмосферу Я счастлива и достойно буду нести титул❤️ #миссростов #миссчеркесск #красакчр #миссростов2017 #станьмиссроссия #имиджэлит #имиджэлитростов #холостянатнт #ростов #миссрусскоерадио #миссевропаплюс #конкурсыкрасоты #красотабезграниц #ростовнадону #follow #followme #beautiful #selfie #like4like #missrussia #rostov #rnd #model #russiamodel #новостиростова #кчр #новостикчр #мироваякрасавица #мироваякрасавица2018 #worldrussianbeauty

Публикация от Айбазова Халимат (@hali_aibazova)

— Вновь корона конкурса уезжает со мной! Я счастлива и достойно буду нести титул, — написала Халимат.

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День 3. Сегодня утром услышала забавную песню и подумала, что прибывание в отеле не освобождает от ответственности ⠀Пустой зал, я говорю и про людей, и про тренажёры, но в этом есть своя романтика: приходи как хочешь, делай, что хочешь, ну или не делай ничего (шутка) ⠀с таким удовольствием я давно не занималась. Так ещё и обнаружила красивую летнюю террасу и в очередной раз убедилась, что лучше гор, только горы ⠀ Всем хорошего и продуктивного дня ❤️ • • • #миссростов #миссчеркесск #красакчр #миссростов2017 #станьмиссроссия #имиджэлит #имиджэлитростов #холостянатнт #ростов #миссрусскоерадио #миссевропаплюс #конкурсыкрасоты #красотабезграниц #ростовнадону #follow #followme #beautiful #selfie #like4like #missrussia #rostov #rnd #model #russiamodel

Публикация от Айбазова Халимат (@hali_aibazova)

Финал конкурса красоты, моды и талантов прошёл в Москве с 1 по 3 декабря. В нём приняли участие свыше тысячи девушек более чем из 20 стран.

Айбазова уже побеждала в конкурсах "Мисс континентальной Европы — 2017", "Мисс Ростова — 2017", "Донская красавица — 2018", "Мисс Черкесск — 2018" и "Мисс мировая русская красавица".

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