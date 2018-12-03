В Житомирской области прошли обыски в соборах и домах священников

Правоохранители провели санкционированную операцию в рамках расследования уголовного дела.

Полиция совместно со следователями Службы безопасности Украины провела обыски в соборах и домах священников Житомирской, Новгород-Волынской и Овручско-Коростенской епархий канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание "Житомир.инфо" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Житомирской области Аллу Ващенко.

— 3 декабря работники <...> Национальной полиции в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят восемь санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене, — сказала Ващенко.

Как отмечается, обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах.

Ранее Лайф рассказывал о том, что священников УПЦ массово вызывают на допрос в СБУ.