В Житомирской области прошли обыски в соборах и домах священников

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В Житомирской области прошли обыски в соборах и домах священников

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Фото: ©РИА Новости/Мирослав Ротарь

Правоохранители провели санкционированную операцию в рамках расследования уголовного дела.

Полиция совместно со следователями Службы безопасности Украины провела обыски в соборах и домах священников Житомирской, Новгород-Волынской и Овручско-Коростенской епархий канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание "Житомир.инфо" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Житомирской области Аллу Ващенко.

— 3 декабря работники <...> Национальной полиции в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят восемь санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене, — сказала Ващенко.

Как отмечается, обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах.

Ранее Лайф рассказывал о том, что священников УПЦ массово вызывают на допрос в СБУ.

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