Решение по делу Винника огласят 19 декабря

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Решение по делу Винника огласят 19 декабря

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Александр Винник. Фото: ©AP Photo 

Верховный суд Греции (Ареопаг) 19 декабря огласит решение по апелляции на решение выдать россиянина Александра Винника Франции. Об этом сообщает ТАСС.

— Решение будет объявлено 19 декабря, — заявила председатель суда Ангелики Алиферопулу.

Напомним, Александр Винник арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские спецслужбы обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. При этом Останкинский суд Москвы заочно арестовал россиянина за мошенничество в сфере компьютерной информации. Сейчас имеются решения о выдаче россиянина в США, РФ и Францию.

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