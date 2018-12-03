Собянин: В Москве за семь лет в разы сократилось число убийств и грабежей

В 2010 году только 30% горожан считали столицу безопасной, а сейчас так говорят две трети местных жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного совещания по вопросам профилактики правонарушений в городе рассказал о сокращении числа убийств, угонов, краж и грабежей в столице за последние семь лет.

— За последние семь лет число убийств в городе стало вдвое меньше, грабежей — в 3,5 раза, угонов машин — в четыре раза, квартирных краж — в четыре с половиной раза. Это серьёзные цифры, которые меняют и улучшают ситуацию в городе, — сообщил Собянин.

По оценкам москвичей, как подчеркнул градоначальник, в 2010 году только 30% горожан считали Москву безопасной, а сейчас так говорят две трети местных жителей.

Ранее Собянин рассказал, что система распознавания лиц, которая будет вычислять преступников, начнёт свою работу в Москве в 2019 году.