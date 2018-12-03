Брёл к реке. В Сети появилось видео последних минут жизни хавбека "Локомотива"

Молодого человека помогла найти лисица. Она вытащила на дорогу его куртку, в которой находились документы.

В Сети появилось видео последних минут жизни полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина. Кадры публикует телеграм-канал "Следак шепнул".

На опубликованном ролике видно, что перед смертью Ломакин шёл один к реке. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным, молодой футболист погиб от переохлаждения.

Как сообщалось ранее, тело Ломакина помогла найти лисица. Дикое животное вытащило на дорогу куртку погибшего молодого человека, в которой находились документы.

Напомним, что 30 ноября мать 18-летнего футболиста обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По её словам, молодой спортсмен исчез после распития алкоголя с одним из знакомых.

Сегодня, 3 декабря, его нашли мёртвым. "Локомотив" уже выразил соболезнования родным погибшего футболиста.