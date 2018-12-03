KIA вслед за Hyundai приступила к созданию первого собственного пикапа

Подробностей о габаритах модели, её дизайне и технических характеристиках пока нет.

Компания Hyundai анонсировала выход на рынок США легкового пикапа на базе концепта Santa Cruz. Вслед за своими коллегами о разработке пикапа заявили в другом корейском концерне — KIA. Об этом изданию Autocar рассказал шеф-дизайнер южнокорейского альянса Hyundai-KIA Люк Донкервольке.

Сообщается, что новинка от KIA дебютирует в течение нескольких ближайших месяцев. Первые тестовые образцы модели уже запущены в производство. При этом о её технических характеристиках, габаритах и дизайне пока ничего не известно. Эксперты полагают, что это будет компактная модель в духе Ford Ranger.

Hyundai свой пикап планирует начать продавать в 2020 году. Ориентация будет выполнена на североамериканский рынок по причине большого спроса на такие автомобили. Добавим, обе новинки будут выполнены на одной платформе.