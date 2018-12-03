В Москве будет ограничена продажа алкоголя в новогодние праздники

В столичной администрации отметили, что эта мера уже давно ни у кого не вызывает беспокойства.

Продажа алкоголя будет ограничена в местах массовых гуляний в Москве в новогоднюю ночь, а также на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в ходе всех рождественских каникул. Об этом рассказал глава столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

— Ограничение продажи алкогольной продукции в новогодние праздники будет уже традиционно, уже ни у кого оно не вызывает особых беспокойств. Поскольку люди привыкли: там, где массовые мероприятия, алкоголь не продаётся, — подчеркнул Черников.

В департаменте пояснили, что в праздники в местах проведения массовых мероприятий ограничивается продажа крепкого спиртного в любой таре, а также прохладительных напитков в стекле.

Ограничить продажу алкоголя должны кафе, магазины и рестораны, которые расположены рядом с местами массовых гуляний, в том числе на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".