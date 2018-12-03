Курица или индейка? В "Росконтроле" рассказали, какая птица полезнее

Если мясо обеих птиц качественное, то и курица, и индейка — отличный вариант для включения в постоянный рацион питания.

Негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг "Росконтроль" рассказал, какое мясо полезнее — курица или индейка. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Специалисты сравнили мясо птицы по нескольким параметрам — диетичность продукта и содержание пищевых веществ, способствующих потере лишнего веса.

— Мясо курицы и индейки — диетический продукт. Калорийность курицы вместе с кожей на 100 г составляет 211 ккал, индейки — 144 ккал, — говорится в сообщении.

Калорийность двух продуктов без кожи примерно одинаковая, отметили специалисты. В филе курицы — 113 ккал, в филе индейки — около 115 ккал. Как подчеркнули в "Росконтроле", оба эти продукта достойны присутствовать в диетическом рационе.

В грудке курицы без кожи содержится 2,6 грамма жира, в грудке индейки — 0,7 грамма. Около 5% калорий в белом мясе индейки приходится на жиры, в белом мясе курицы процент жировой массы составляет около 4%.

— Индейка содержит меньшее количество, чем курица, насыщенных жиров — примерно 0,21 грамма на 100 граммов мяса, — подчеркнули эксперты.

При этом, по их словам, индейка выигрывает в плане содержания белка — на 100 граммов мяса индейки приходится 24 грамма полезного вещества, а на 100 граммов курицы — 21 грамм.

Также специалисты отметили содержание трипофана — аминокислоты, из которой производится "гормон радости" серотонин. В курице это 0,27 грамма на 100 граммов продукта, в индейке — 0,28 грамма.

— C точки зрения диетичности индейка выигрывает у курицы. Этот продукт, безусловно, должен присутствовать в рационе питания людей, которые хотят сбросить лишний вес и поддерживать высокий уровень энергии в течение дня. В индейке меньше холестерина и насыщенных жиров и чуть больше белка. Но не сбрасывайте со счетов такой замечательный и питательный продукт, как курица, в котором также присутствует масса полезных веществ, — подчеркнула эксперт по здоровому образу жизни Юлианна Плискина.

При этом, как отмечает другой специалист, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин, разница в количестве белка в мясе обеих птиц незначительная.

— Важнейшее значение имеет способ выращивания птицы. При выборе продукта отдавайте предпочтение птице, выращенной на натуральных кормах, в естественных условиях, без использования стимулирующих рост препаратов. В этом случае не будет иметь значения, курица это или индейка, — отметил он.

Таким образом, резюмировали в "Росконтроле", в битве между курицей и индейкой с небольшими оговорками победила индейка. Но если мясо обеих птиц будет безопасным и качественным, то и курица, и индейка — отличный вариант для включения в постоянный рацион питания.