Газзаев и Непомнящий поддержали запрет УЕФА на матчи при военном положении

Сегодня стало известно, что из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на Украине под угрозой проведение нескольких еврокубковых матчей. Лайф узнал, что думают об этом решении российские футбольные специалисты и эксперты.

Экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с Лайфом поддержал запрет УЕФА на проведение матчей под своей эгидой при военном положении.

Если есть закон, то, наверное, это правильно Валерий Газзаев

Подобное мнение высказал и Валерий Непомнящий. Советский и российский тренер заявил, что если играть при военном положении действительно опасно, то УЕФА имеет полное право устанавливать ограничения.

— Принципы безопасности никто никогда не отменял. Если есть какой-то риск, то, я думаю, организация вправе запрещать мероприятие, — подчеркнул Непомнящий.

В свою очередь спортивный обозреватель Сергей Данилевич отметил, что такое решение УЕФА может иметь неоднозначный эффект.

Вероятно, это решение повлияет не самым лучшим образом. Но надо отдавать себе отчёт, что игры могут быть опасны. Ведь в первую очередь нужно думать о безопасности игроков, тренеров, болельщиков Сергей Данилевич

Что спорт должен быть вне политики и не может страдать, заявил бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

— Спорт должен быть вне политики... Украинская сборная и клубы же играли в Европе, тем более в плей-офф вышли недавно. Спорт не должен страдать, — подытожил Тарханов.

Ранее Лайф сообщал, что УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где было введено военное положение. Под такое решение попала Украина, где президент страны Пётр Порошенко ввёл военное положение сроком на 30 дней.